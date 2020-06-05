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عواصف استوائية تقتل 30 شخصاً في أمريكا الوسطى والمكسيك

عواصف استوائية تقتل 30 شخصاً في أمريكا الوسطى والمكسيك
http://almnatiq.net/?p=871114
المناطق_وكالات

خلّفت عواصف استوائية 30 قتيلا على الأقل في أمريكا الوسطى والمكسيك منذ مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت سلطات يوم امس الخميس.

وقالت مفوضة الرئاسة في السلفادور كارولينا برنال إن الأمطار الغزيرة ضربت السلفادور بشكل خاص، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل 27 شخصا.

وما يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين كما تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص.

وأكد منسق الحماية المدنية في المكسيك ديفيد ليون روميرو مقتل شخص واحد على الأقل جراء العواصف، فيما كانت جواتيمالا قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة شخصين وإجلاء أكثر من 1000 شخص.

وجاءت الأمطار مصاحبة للعاصفة أماندا، التي ضربت المنطقة في مطلع الأسبوع الجاري، ثم مع العاصفة كريستوبال، التي انطلقت من جنوب شرقي المكسيك.

وحذر الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة عبر تويتر من أن “التربة لم تعد قادرة على امتصاص المزيد من المياه، لذا ستنهار وتدمر المنازل والشوارع والجسور والجدران”، وأعلنت حكومته حالة الطوارئ.

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