تعقيبًا على مقتل “فلويد”.. ميغان ماركل: ما زلت أذكر نتائج العنصرية في حياتي

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أعلنت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، الخميس 4 يونيو 2020، عن دعمها لحركة حياة السود مهمة ، المناهضة للممارسات العنيفة من جانب الشرطة، مشدّدة على أنَّ ما حدث في مينيابوليس مدمّرٌ للغاية

وأكّدت ميغان، في تسجيل مصور موجه للخريجين الشباب في مدرستها السابقة إيماكوليت هارت في لوس أنجلس، أنَّ الخطأ الوحيد هو في التزام الصمت إزاء وفاة الأمريكي جورج فلويد

وأضافت دوقة ساسكس: أدركت أنَّ الخطأ الوحيد هو التزام الصمت لأن حياة جورج فلويد مهمة ، معددة بعدها أسماء الضحايا السود الآخرين الذين قضوا جراء عنف الشرطة، بينهم بريونا تايلور الأخصائية الصحية البالغة من العمر 26 عامًا، والتي قضت في منزلها على يد الشرطة في آذار/مارس الماضي

وأشارت إلى أنَّ حياة كثيرين آخرين، بعضهم نعرف اسمه والبعض الآخر نجهله، مهمة أيضًا ، مستذكرة احتجاجات العام 1992 في مدينتها لوس أنجلوس والتي انطلقت بفعل عمل عنصري مجاني ، تمثل في ضرب السائق الأسود رودني كينغ، ثم إطلاق سراح أربعة شرطيين بيض ضالعين في القضية

وأردفت: أذكر حظر التجول وكيف هرعت إلى منزلي ورأيت في طريقي في السيارة رمادًا يهوي من السماء، كما شممت ورأيت الدخان يتصاعد من المباني