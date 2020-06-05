استشاري يكشف سبب ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا حاليا.. ويحذر من “تشديد الإجراءات”

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وجه استشاري الأمراض المُعدية الدكتور محمد شيخ، تحذيرا من خطورة التهاون بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من قبل وزارة الصحة؛ كون زيادة أعداد الحالات الحرجة يضغط على النظام الصحي.

وفي مداخلة مع قناة “الإخبارية”، قال”شيخ” إن تسجيل ارتفاع بالحالات الحرجة خلال الأيام الحالية يدل على وجود مخالطات كثيرة كانت في نهاية شهر رمضان وأيام العيد.

وأشار إلى احتمالية العودة لتشديد الاحترازات إذا زاد الضغط على النظام الصحي “قائمة”، بعد رصد زيادة في أعداد الحالات الحرجة وبعض أنماط التهاون، مبيناً أن وزارة الصحة تتابع هذا الأمر بشكل مستمر.

وطالب باتباع بعض الإجراءات خلال الخروج للضرورة، وهي الحفاظ على نظافة اليدين والتباعد الجسدي والاجتماعي ولبس الكمامة، داعياً إلى وقف الزيارات العائلية في حال تسجيل أعراض تشبه “كورونا”.