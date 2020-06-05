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3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد

3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد
http://almnatiq.net/?p=871147
المناطق_الرياض

أصدرت سلطات التحقيق في ولاية مينيسوتا الأمريكية قرارا بالإفراج عن الضباط السابقين الثلاثة المتهمين بقتل الشاب الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، أو التحريض عليه، مقابل مليون دولار لكل منهم.

وكان فلويد لقي مصرعه أثناء محاولة اعتقاله على يد شرطي أمريكي أبيض، يدعى ديريك شوفين، بعد أن طرحه أرضا، وجثا بركبته على رقبة فلويد، لمدة ثمان دقائق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما أثار احتجاجات عارمة في أرجاء الولايات المتحدة.

وكشفت سجلات قضائية أن كفالة ضباط الشرطة السابقين الثلاثة ستنخفض إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط معينة، مثل حظر الاتصال بعائلة فلويد، فضلاً عن القيود المفروضة على الأسلحة النارية.

ومن المقرر أن يمثل الضابط السابق ديريك شوفين، المتهم بالقتل من الدرجة الثانية، أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

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