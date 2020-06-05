صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها

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تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، من ضبط محل حلويات يقوم بتزوير تاريخ الصلاحية على عبوات المنتجات، وإعادة بيعها بعد انتهاء صلاحيتها.

وقامت الوزارة بنشر مقطع فيديو يظهر لحظة قيام الفرق التفتيشية بضبط المنتجات المخالفة، واعترافات صاحبة المحل بتزوير تاريخ الصلاحية بعد انتهائه وتمديده لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة بيع المنتجات.

وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وإيقاف طاقم المحل وصاحبته وإحالتهم للجهات المعنية، لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الفرق الرقابية تضبط منشأة تغش بتزوير تواريخ الحلويات، بوضع تواريخ جديدة على الشوكلاته منتهية الصلاحية. تم مصادرة الكميات واستدعاء اصحاب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقها