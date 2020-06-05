انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه

المناطق_وكالات

سحبت دورية «لانسيت» الطبية الخميس، دراسة كبيرة أشارت إلى أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى كوفيد-19 الذين تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات؛ ما زاد الجدل حول الدواء

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إنه يتناول «هيدروكسي كلوروكين» وحث الآخرين على استخدامه

ووفق وكالة رويترز فقد طلب 3 من مؤلفي الدراسة التي نشرتها «لانسيت» سحبها، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بجودة وصحة البيانات الواردة فيها

وقال المؤلفون الثلاثة إن شركة سورجيسفير، (شركة تحليل بيانات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية) والتي زودت الدراسة بالمعلومات لم تنقل البيانات لمراجعة مستقلة، وأنهم لم يعودوا قادرين على ضمان مصادر البيانات الأولية

في وقت سابق، قالت ذي لانسيت في بيان: إن تدقيقًا مستقلًا حول مصدر البيانات وصحتها طلب من المعدين غير المرتبطين بسورجيسفير، وهو يُجرى الآن ويُتوقع أن تصدر النتائج قريبًا جدًا

وتناولت الدراسة التي أثارت جدلًا عالميًا وطالب مؤلفوها بسحبها، بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، تبين أن الذين عُولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين

وقبل تراجعهم، قال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا

وكتبوا: «هناك حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية». ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار مع المقارنة بعقار وهمي

ونظرت الدراسة في بيانات من 671 مستشفى؛ حيث تم إعطاء 14888 مريضًا إما هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين، مع أو بدون مضاد حيوي، و81144 مريضًا لم يعالجوا بهذين الدواءين