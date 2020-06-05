احدث الأخبار

انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه
أبرز المواد
 الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها
أبرز المواد
 3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد
أبرز المواد
 العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية وأنباء عن وجود وفيات
أبرز المواد
 1021 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
أبرز المواد
 بالأرقام.. الكشف عن قفزات في ثروات مليارديرات أمريكا بسبب كورونا
أبرز المواد
 رغم ارتفاع حالات التعافي من كورونا.. كندا تسجل وفيات جديدة
أبرز المواد
 تعقيبًا على مقتل “فلويد”.. ميغان ماركل: ما زلت أذكر نتائج العنصرية في حياتي
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 «أوبك+» تجتمع السبت لبحث تمديد خفض انتاج النفط
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه

انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه

أبرز المواد
الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أبرز المواد
صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها

صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها

أبرز المواد
3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد

3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد

أبرز المواد

انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه

انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه
http://almnatiq.net/?p=871157
المناطق_وكالات

سحبت دورية «لانسيت» الطبية الخميس، دراسة كبيرة أشارت إلى أن عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى كوفيد-19 الذين تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات؛ ما زاد الجدل حول الدواء

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إنه يتناول «هيدروكسي كلوروكين» وحث الآخرين على استخدامه

ووفق وكالة رويترز فقد طلب 3 من مؤلفي الدراسة التي نشرتها «لانسيت» سحبها، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بجودة وصحة البيانات الواردة فيها

وقال المؤلفون الثلاثة إن شركة سورجيسفير، (شركة تحليل بيانات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية) والتي زودت الدراسة بالمعلومات لم تنقل البيانات لمراجعة مستقلة، وأنهم لم يعودوا قادرين على ضمان مصادر البيانات الأولية

في وقت سابق، قالت ذي لانسيت في بيان: إن تدقيقًا مستقلًا حول مصدر البيانات وصحتها طلب من المعدين غير المرتبطين بسورجيسفير، وهو يُجرى الآن ويُتوقع أن تصدر النتائج قريبًا جدًا

وتناولت الدراسة التي أثارت جدلًا عالميًا وطالب مؤلفوها بسحبها، بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، تبين أن الذين عُولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين

وقبل تراجعهم، قال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا

وكتبوا: «هناك حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية». ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار مع المقارنة بعقار وهمي

ونظرت الدراسة في بيانات من 671 مستشفى؛ حيث تم إعطاء 14888 مريضًا إما هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين، مع أو بدون مضاد حيوي، و81144 مريضًا لم يعالجوا بهذين الدواءين

روابط ذات صلة

الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها

صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها
3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد

3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*