مبادرة خاصة لطبيب يمني تُحرج ميليشيات الحوثي في صنعاء

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لقي طبيب يمني تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بسبب مبادرة إنسانية لافتة في ظل تفشي فيروس كورونا، وإغلاق معظم المستشفيات أبوابها، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية

وكتب الطبيب سامي الحاج، على نافذة سيارته الخلفية «أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية». وقال الطبيب الحاج، إن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى

وأضاف: «معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديًّا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال»

وأشار إلى أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، قائلًا: «أنا في غنى عن ذلك، لكن من يخط الأرض بحثًا عن الرزق، لا بد أن نقف إلى جانبه، خصوصًا أولئك المتجولين في الشوارع»

وتابع: «نعلم جميعًا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفًا من الذهاب إلى المستشفيات، إضافة إلى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء»

وأتم: «أشعر بسعادة كبيرة لمساعدة أي شخص من موقع عملي كطبيب.. استشارة طبية ولو صغيرة، قد تسهم في إنقاذ حياة شخص، خصوصًا المتجولين في الشوارع؛ فحياتهم مليئة بالقصص المحزنة، وهم أكثر الأشخاص عرضةً للإصابة بالأوبئة والأمراض المنقولة، ويجب علينا الوقوف معهم ومساندتهم»