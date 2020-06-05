احدث الأخبار

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة
أبرز المواد
 النفط يرتفع مع ترقب اجتماع أوبك+ لتمديد خفض الإمدادات
أبرز المواد
 Google: الصين وإيران حاولتا قرصنة الحملات الانتخابية لترامب وبايدن
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %
أبرز المواد
 دعوى قضائية على “أمازون” لفشلها في حماية موطفيها من “كورونا”
أبرز المواد
 مبادرة خاصة لطبيب يمني تُحرج ميليشيات الحوثي في صنعاء
أبرز المواد
 انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة زعمت أضرارًا خطيرة لتناول عقار نصح ترامب باستخدامه
أبرز المواد
 الهند تسجل 9851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 صاحبة محل حلويات تصدم فرق “التجارة” التفتيشية باعترافاتها
أبرز المواد
 3 ملايين دولار كفالة الضباط المتهمين بقتل جورج فلويد
أبرز المواد
 العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية وأنباء عن وجود وفيات
أبرز المواد
 1021 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
أبرز المواد
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة

أبرز المواد
النفط يرتفع مع ترقب اجتماع أوبك+ لتمديد خفض الإمدادات

النفط يرتفع مع ترقب اجتماع أوبك+ لتمديد خفض الإمدادات

أبرز المواد
Google: الصين وإيران حاولتا قرصنة الحملات الانتخابية لترامب وبايدن

Google: الصين وإيران حاولتا قرصنة الحملات الانتخابية لترامب وبايدن

أبرز المواد
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %

أبرز المواد

النفط يرتفع مع ترقب اجتماع أوبك+ لتمديد خفض الإمدادات

النفط يرتفع مع ترقب اجتماع أوبك+ لتمديد خفض الإمدادات
http://almnatiq.net/?p=871170
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع
الأسبوع القادم حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس.

وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بحسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري اليوم الجمعة نقلا عن مصدر بأوبك.

كانت مصادر في أوبك+ قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقال إدوارد مويا محلل أول للسوق لدى أواندا إن أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات “بعين الشك”.

وأضاف مويا “هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد يوليو تموز”.

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم،تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو تموز.

روابط ذات صلة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة
Google: الصين وإيران حاولتا قرصنة الحملات الانتخابية لترامب وبايدن

Google: الصين وإيران حاولتا قرصنة الحملات الانتخابية لترامب وبايدن
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.65 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*