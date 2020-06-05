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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 108 آلاف حالة
http://almnatiq.net/?p=871181
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوز عتبة 108 آلاف حالة.
وبحسب إحصائيات نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص في رصد الجائحة محلياً وعالمياً فقد تم تسجيل 1036 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
كما أظهرت الحصيلة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 2114 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الحالات في عموم البلاد مليون و 872660 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 108211 حالة وفاة.

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