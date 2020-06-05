الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.