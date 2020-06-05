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منظمة الصحة: جمع 8.8 مليارات دولار لتمويل لقاحات الأمراض المعدية

منظمة الصحة: جمع 8.8 مليارات دولار لتمويل لقاحات الأمراض المعدية
http://almnatiq.net/?p=871200
المناطق - الرياض

رحبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين “جافي”، 8,8 مليارات دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية، بينما يكافح العالم كوفيد 19 ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوي، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7,4 مليارات دولار.
وكان سمو وزير الخارجية قد أعلن يوم أمس خلال مشاركته في القمة عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ مئة وخمسين مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت لعقدها شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة.
وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكن ” جافي ” من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول عام 2025م.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، أن جائحة كوفيد 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفعال ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل، مشيراً إلى أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل ” جافي ” أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد 19 وتعزيز النظم الصحية.

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