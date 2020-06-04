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تطوعي تعليم تبوك يشارك في تنفيذ الاحترازات الوقائية لصلاة الجمعة

تطوعي تعليم تبوك يشارك في تنفيذ الاحترازات الوقائية لصلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=871207
تبوك - فايز السميري
شارك أكثر من 80 متطوعاً من فريق تطوعي تعليم تبوك اليوم في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ورئيس فريق تطوعي تعليم تبوك إبراهيم العُمري بأن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة بتوجيهات مستمرة من سمو أمير منطقة تبوك.
من جانبه أوضح نائب قائد تطوعي تعليم تبوك د. عبد الله الحارثي بأن عمل الفريق في الجوامع تركز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين ، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم ، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع.

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