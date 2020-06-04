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رضا المستفيدين بالشرقية يقدم سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد

رضا المستفيدين بالشرقية يقدم سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد

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رضا المستفيدين بالشرقية يقدم سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد

رضا المستفيدين بالشرقية يقدم سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد
http://almnatiq.net/?p=871213
الدمام - فتحية عبدالله
في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة، فضلاً عن تحفيز الاجهزة الحكومية بالمنطقة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها، وذلك عبر بوابة هذا المشروع،

     قدم المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني مؤخراً، إلى جانب رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، عدداً من البرامج التدريبية عن بعد باستخدام منصة “الزوم” من مقر المشروع، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، يأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها المشروع والتي تصب جميعها في خانة تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.   

     جدير ذكره قدم القحطاني إلى جانب الغامدي برنامجين منفصلين في إعداد التقارير استهدفا خلاله الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام و مقدمي الخدمة بشكلٍ خاص في مهارات كتابة التقارير بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تسليطهما الضوء على حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها: التعريف بمفاهيم الاتصال الكتابي وأنواعه، كذلك الوقوف على آلية كتابة التقارير، مروراً باستعراض الشروط الموضوعية والشكلية للكتابة.

     كما واصل المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني، في تقديم برنامجاً تدريبياً في إدارة الوقت، تناول خلاله عدة موضوعات كان في مقدمتها: التعرف على مفاهيم إدارة الوقت ومبددات وقت العمل، كذلك وقوفه على شرح عدة آليات لضمان إدارة الوقت بشكلٍ أفضل.

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