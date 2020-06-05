محمية خريص.. واحة التنوُّع البيئي في قلب المملكة

الظهران - فهد المريخي

ينحدر طائرٌ أبيض صغير ببراعة من سماء الصيف الملتهبة لصحراء الدهناء الكبيرة في الجزيرة العربية، ليهبط بلطف بالقرب من بركة ماء متلألئة في الصحراء الوسطى في المملكة.

وفي رحلة تمتد لثلاثة آلاف كيلومتر من شمال شرق أوروبا إلى إفريقيا، يختار طائر مالك الحزين الصغير المهاجر التوقف على بحيرة صناعية جديدة مساحتها 8 آلاف متر مربع، ممتلئة بالمياه الضرورية لاستدامة الحياة لمجموعة متنوِّعة كبيرة من الطيور المهاجرة والأنواع المحلية المقيمة.

هذا المسطح المائي الصناعي موجود داخل خريص، أحد أكبر مرافق إنتاج النفط في العالم، حيث تقع هناك محمية أنشأتها أرامكو السعودية ضمن جهودها المتنوعة لدعم التنوّع البيئي. وتبلغ مساحة المحمية 38 كيلومترًا مربعًا وتوفر المأوى لتنوُّع حيوي كبير يتحمل ظروف الصحراء القاسية.

مساحات طبيعية خضراء

تقع ثلاثة حقول نفط، هي خريص وأبو جفان ومزاليج، على بُعد 160 كيلومترًا جنوب شرق الرياض، أسفل الرمال الصخرية لخريص في الجنوب.

ويحمي سياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار خريص من رعي المواشي، مثل الإبل والأغنام. وعندما ينتهي حر الصيف وتبدأ الأجواء المعتدلة في الشتاء، يظهر الندى نتيجة انخفاض الحرارة مما يحوّل النباتات الهشة في خريص إلى مساحات طبيعية خضراء.

كنز طبيعي

وبعد إجراء إدارة حماية البيئة بأرامكو السعودية لمسح مفصل للتنوُّع الحيوي، عُرفت خريص على أنها منطقة تنوُّع حيوي مهمة، حيث يوفر الموقع موطنًا دائمًا لما لا يقل عن 22 نوعًا من النباتات، و42 نوعًا من الطيور، وثلاثة أنواع من الزواحف وسبعة أنواع من الثدييات.

ومن بين الجواهر الثمينة في الكنز الطبيعي لخريص العدد الكبير من الطيور التي تستخدم الموقع كنقطة للراحة في هجراتها. وبحسب إدارة حماية البيئة فإن أكثر من 100 نوع من الطيور تستخدم الموقع كمحطة مؤقتة خلال العام، بينما قد تكشف المسوحات الإضافية وجود عدد أكبر من الطيور المهاجرة في المنطقة.

وقد سيّجت إدارة الإنتاج في خريص مساحة إضافية تُقدّر بثلاثين كيلومترًا لتوفير السكن لعمال الإنشاء الذين عملوا في برنامج توسيع الموقع، الأمر الذي أدّى إلى تجدد حيوي تدريجي في المنطقة. ويجري تقييم التنوُّع الحيوي في هذه المنطقة الإضافية، بهدف ضمها إلى المنطقة المحمية الحالية التي تبلغ مساحتها 38 كيلومترًا مربعًا.

تعزيز التنوُّع الحيوي

بحكم موقعها الجاف ومواردها المائية المحدودة، تسعى الإدارة في خريص دائمًا لإطلاق مبادرات للمحافظة على المياه، ضمن التزام أرامكو السعودية بالمحافظة على المياه الجوفية في المملكة من أجل الأجيال القادمة.

وتخطط الإدارة لوقف استخدام المياه الجوفية غير المخصصة للشرب في أعمالها، من خلال إنشاء مرفق للتناضح العكسي لمياه البحر يوفر 60 ألف برميل من المياه في اليوم.

وإضافةً إلى تعزيز التنوُّع الحيوي المحلي، تقلّل الأشجار المزروعة من انبعاثات الكربون، وتمنع انجراف الرمال للشوارع، وتوفر الظل الطبيعي. وتقوم الإدارة في خريص بتقييم أثر التقنيات المختلفة لزراعة الأشجار على استهلاك المياه ومعدل النمو، وخفض التكاليف على مرحلتين. فخلال المرحلة الأولى، التي طُبقت في عام 2015م، جرى اختبار تقنية بوليمرات عالية الامتصاص على 3400 شجرة، الأمر الذي أدى إلى توفير 50 % من استهلاك مياه الري.