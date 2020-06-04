فرق الهلال الأحمر بالقصيم التطوعية والإسعافية تشارك الشؤون الإسلامية في 12 جامعاً بنقاط فرز

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شارك ‏فريق التطوع بفرع هيئة الهلال الأحمرالسعودي بمنطقة القصيم ‏وعدد من المسعفين والأخصائيين وإدارة الاتصال المؤسسي بعد التنسيق والتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وأوقاف مدينة بريدة بعمل نقاط فرز وتوعية وفرقة إسعافية في عدد من الجوامع والمساجد المؤقته المساندة للجوامع الرئيسيه بالمنطقة والذي ‏قام فرع الوزارة للشؤون الإسلامية في منطقة القصيم بتهيئتها لتخفيف الزحام وتحقيق التباعد بين المصلين وفق التوجيهات في ذلك وعمل الاحترازات وأسباب السلامة والوقاية بحضور ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة وكان من ضمن هذه الجوامع التي تواجدت فرق الهيئة فيها في كل من جامع العميم وجامع الرشودي وجامع الربيش بمدينة بريدة ، وفي ‏جامع الصالحي وجامع التميمي وجامع إبن سعدي وجامع القاضي وجامع المشحن بمحافظة عنيزة ، وجامع العذل بمحافظة الرس ، وجامع ابن رخيص ، ومسجد بلال بن الحارثه ومسجد عبدالله بن رواحه بمحافظة المذنب، ضمن مبادرة (نعود بحذر) لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ والحد من انتشاره مع أول صلاة جمعة تقام في الجوامع الرسمية والمؤقتة 13 شوال 1441هـ الموافق 5 يونيو 2020 م‏ ‏بعد تعليق الصلاة فيها في الأيام الماضية للوقاية من انتشار كورونا ، وتأتي هذه الخطوة من الهيئة بالتعاون مع الشؤون الاسلامية في المنطقة للحد من انتشار الفيروس وفق التوجيهات في ذلك .