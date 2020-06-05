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مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد

مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد

مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=871236
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنقل المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية لليمن الشقيق لمكافحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19) بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن, حيث وصلت أمس الأول إلى اليمن المساعدات الصينية التي اشتملت على مستلزمات للوقاية الشخصية وفحوصات مخبرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19) في اليمن، وتسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت ليقوم بدوره بتوزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت المساعدات قد وصلت في وقت سابق قادمة من الصين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وجرى نقلها من خلال المركز برًا عبر منفذ الوديعة الحدودي لتسليمها للأشقاء في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات ومنها مساعدته في تخطي أزمة وباء كورونا والحد من آثاره.
يذكر أن المملكة قدمت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- مساعدات طبية ووقائية متنوعة للأشقاء في اليمن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

 

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