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وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″

وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″

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وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″

وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″
http://almnatiq.net/?p=871241
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 723 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ” كوفيد – 19″ خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 30644 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 244 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان : إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع ” 296 حالة بمنطقة الفروانية الصحية” و” 148 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية” و” 145 حالة بمنطقة الجهراء الصحية” و” 89 حالة بمنطقة حولي الصحية” و” 45 حالة بمنطقة العاصمة الصحية”، مشيراً إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 197 حالة ، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض ” كوفيد – 19″ وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12123 حالة.

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