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أمانة الشرقية تنفذ (812) جولة رقابية صحية أمس الخميس

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أمانة الشرقية تنفذ (812) جولة رقابية صحية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (812) جولة رقابية صحية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=871244
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 12/10/1441هـ، (812) جولة رقابية صحية من قِبَل الأمانة، و (5) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، فيما قامت بإصدار (40) مخالفة على المنشآت ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية بحسب البروتوكولات البلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما تم قيد (31) إنذارا على المنشآت للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال منع التجول، بالإضافة لتحرير (12) مخالفة ضمن التكدس في الأسواق المركزية، و (3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية، وتنفيذ الخطط والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها يومياً وبشكل دوري للحد فيروس ” كورونا المستجد “، تحت متابعة دقيقة لتحقيق الهدف المنشود منها.

وبلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي في نفس اليوم (473)، و (9520) عدد الكوادر البشرية المكلفة بالنظافة، قاموا برفع (8235) طن من النفايات، وإزالة (4205) متر مكعب من الأنقاض والنفايات، كما تم استخدام (175374) لتراً من المعقمات والمطهرات؛ لغسل وتعقيم وتطهير (1140) موقعاً بالمنطقة.

و تسخر الأمانة كافة امكاناتها ضمن دورها في المنطقة والذي يقوم على سلامة وصحة الفرد والمجتمع، وتحديداً بعد العودة للحياة الطبيعية والتي ينبغي أن يعود إليها الفرد بكامل الحذر والمسؤولية.

وتشدد الأمانة على كافة المنشآت بالتقيد بالبروتوكولات والإجراءات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتؤكد الأمانة على جميع المنشآت على اتباعها للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوّهةً أنها لن تقبل التجاوزات، ولن تتوانى عن مهمتها في مخالفة المتجاوز، ولن تدّخر جهداً في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، كما أنها تستقبل كافة البلاغات من خلال مركز البلاغات (940).

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