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تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “

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تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “

تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “
http://almnatiq.net/?p=871249
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً  مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن ” بهدف حث أفراد المجتمع لتمثّل المسؤولية والالتزام لدعم جهود القيادة الرشيدة في تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″، وتجسيداً لتوجيهات الجهات المعنية.

وأوضح المنسق الإعلامي في اللجنة الأستاذ محمد بن عبدالله آل شملان أن اللجنة تعمل على تبني الأنشطة التطوعية التي يقوم بها أفراد الفرق التطوعية فيها لما فيه تحقيق ذاتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، من خلال تجهيز جوامع ومساجد الحي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق السلامة العامة فيها عبر فريق سواعد الخير التطوعي، وإصدار البوسترات الإعلامية، بالإضافة الى إصدار بالتعاون مع مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المحافظة لفيديو يحتوي على جملة من الممارسات السليمة في المساجد، مؤكداً أنه يجب أن نعود بحذر، وكلنا مسؤول.

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