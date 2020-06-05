الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة بنجران تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة

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باشراف ومباشرة ميدانية من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي استقبلت الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة للمصلين لأداء صلاة الجمعة في أرجاء مدينة نجران والمحافظات التابعة لها اليوم بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة، وسط مجهودات مكثفة من فرع الوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقد أوضح “العصيمي” أنه تم مراعاة التباعد بمقدار مترين، ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتاً، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى،

كما شمل ذلك التأكيد على لبس الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وتم وضع فريق تطوعي إضافةً للكشافة لعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، ومراعاة الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

وفي الختام شكر العصيمي كافة الجهات الامنية والصحية والتطوعية على تعاونهم في نجاح العمل وأيضا أصحاب الفضيلة الخطباء والمؤذنين على تقيدهم بالوقت والتعليمات المناطة بهم.