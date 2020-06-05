٢١٢٥ جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة في جازان

جازان - فضة عطيف

استقبل أكثر ٢١٢٥ جامعاً ومسجداً بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها اليوم، المصلين في صلاة الجمعة ، وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” لحظات دخول المصلين ، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ، ورفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ، حيث شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، قد هيأ أكثر ١٣٠٩ جامعاً معتمدأَ، و816 مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة ، وذلك لتخفيف الازدحام على الجوامع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة، خاصة التباعد بين المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي أن جوامع ومساجد المنطقة شهدت اليوم أول صلاة جمعة في المساجد عقب العودة لإقامة الصلوات في المساجد بعد تعليق دام شهرين ونصف، مؤكدًا تطبيق كافة الاحترازات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة كلبس الكمامات والتباعد بين المصلين مسافة مترين ولبس القفازات واحضار كل مصل سجادته ومصحفه سواء الكترونياً عبر هاتفه النقال أو ورقياً واستخدام المعقمات ، مشددًا على وعي المجتمع ومعرفته التامة بخطورة هذا الوباء ، ومنوها بالتزام المصلين التام بكل الاجراءات الاحترازية.

يذكر أن المساجد التي جرى فتحها لإقامة صلاة الجمعة اليوم تأتي ضمن المرحلة الأولى، حيث يعقبها فتح وإضافة أكثر من 1000 مسجد خلال الأسبوع القادم.