مديرا فرعي الشؤون الإسلامية والصحة بجازان يبحثان الإجراءات الاحترازية للمصلين في صلاة الجمعة

جازان - فضة عطيف

بحث مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، و مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبد الرحمن بن دبي الحربي ” عن بعد ” اليوم ، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين المصلين في صلاة الجمعة .

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تكليف متطوعين صحيين لإجراء الفحوصات اللازمة للمصلين و توفير المعقمات والقفازات والكمامات عند مدخل كل جامع ، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لكل مايضمن خدمة المساجد والمصلين للحد من انتشار جائحة كورونا و لتحقيق التكامل لأمن وسلامة وصحة المجتمع .