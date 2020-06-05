احدث الأخبار

إيران تعترف بمفاوضة أوكرانيا حول تسوية قضية ضحايا الطائرة
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده لدرء مخاطر الأمطار والسيول في عدن
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال
منطقة مكة المكرمة
 الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%
أبرز المواد
 “الصحة” : تسجيل (2591) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 70 ألف حالة
أبرز المواد
 جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة
منطقة الجوف
 مديرا فرعي الشؤون الإسلامية والصحة بجازان يبحثان الإجراءات الاحترازية للمصلين في صلاة الجمعة
منطقة جازان
 ٢١٢٥ جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة في جازان
منطقة جازان
 الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة بنجران تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة
منطقة نجران
 قرابة 4000 مسجد ساندت جوامع المملكة وخففت الزحام وسط انتظام والتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ (812) جولة رقابية صحية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
إيران تعترف بمفاوضة أوكرانيا حول تسوية قضية ضحايا الطائرة

إيران تعترف بمفاوضة أوكرانيا حول تسوية قضية ضحايا الطائرة

أبرز المواد
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده لدرء مخاطر الأمطار والسيول في عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده لدرء مخاطر الأمطار والسيول في عدن

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال

شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال

منطقة مكة المكرمة
الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%

الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%

أبرز المواد

مديرا فرعي الشؤون الإسلامية والصحة بجازان يبحثان الإجراءات الاحترازية للمصلين في صلاة الجمعة

مديرا فرعي الشؤون الإسلامية والصحة بجازان يبحثان الإجراءات الاحترازية للمصلين في صلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=871279
جازان - فضة عطيف

بحث مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، و مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبد الرحمن بن دبي الحربي ” عن بعد ” اليوم ، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين المصلين في صلاة الجمعة .
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تكليف متطوعين صحيين لإجراء الفحوصات اللازمة للمصلين و توفير المعقمات والقفازات والكمامات عند مدخل كل جامع ، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لكل مايضمن خدمة المساجد والمصلين للحد من انتشار جائحة كورونا و لتحقيق التكامل لأمن وسلامة وصحة المجتمع .

 

روابط ذات صلة

٢١٢٥ جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة في جازان

٢١٢٥ جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة في جازان
الشؤون الإسلامية بجازان تجهز أكثر من 816 مسجدا مسانداً لإقامة صلاة الجمعة..

الشؤون الإسلامية بجازان تجهز أكثر من 816 مسجدا مسانداً لإقامة صلاة الجمعة..
مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*