جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة

الجوف - محمد الحسن

استعرضت جامعة الجوف ممثلة بمركز الإرشاد الأكاديمي بعض الجهود المبذولة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة خلال جائحة كورونا، وأوضح تقرير صادر عن مركز الإرشاد الأكاديمي أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأكاديمي لطلبة الجامعة من خلال توجيه وحدات الإرشاد النفسي بالكليات

لتوفير الإرشاد الإلكتروني المستمر والعمل على عقد ورش عمل إلكترونية عن الضغوط النفسية وكيفية مواجهتها، وكذلك توفير دعم

وإرشاد نفسي واجتماعي عبر وسائل التواصل المختلفة والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني.

وأوضح مدير مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي د. حسن الجليدي، أن المركز عقد (9) ورش عمل إلكترونية عن الضغوط النفسية وكيفية التغلب عليها استفاد منها (354) طالباً وطالبة، مضيفاً أن الورش شملت الاختبارات وكيفية التعامل معها، وأساليب الاستذكار الجيد، وإرشادات نفسية للطالبات خلال فترة الاختبارات، وكيفية الاستعداد للاختبارات، والضغوط النفسية وكيفية مواجهتها في ظل جائحة كورونا، وحلقة نقاش قلق الاختبار وكيفية التغلب عليه، والآثار النفسية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا، ومهارات لغة الجسد، وورشة عمل بعنوان إدارة الوقت، بالإضافة إلى إنتاج فيديو يشرح طرق الاستذكار الصحيح.

كما استعرض التقرير تقديم (14) دورة وورشة عمل ومحاضرة إلكترونية استفاد منها (1109) من طلبة الجامعة، حيث شملت الفعاليات التي تختص بالجانب النفسي: فن التعامل مع مشكلات المراهقين، وكيف يمكن تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية، وصحة المجتمع والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، وأثر التكنولوجيا على الأطفال نفسياً وعقلياً وجسدياً، ومهارات العمل الجماعي، وفن التعامل مع الآخرين، والمرونة النفسية ، ومهارات اكتشاف وتطوير الذات، والهدف وأهميته في حياتنا، والأنماط الحياتية التي تعزز الصحة للإنسان، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعض الاضطرابات النفسية بسبب فيروس كورونا ووسائل التغلب عليها، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع.

وفي ذات السياق نفذت عمادة خدمة المجتمع أكثر من 70 برنامجاً ما بين الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي .