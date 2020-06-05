احدث الأخبار

شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال
منطقة مكة المكرمة
 الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%
أبرز المواد
 “الصحة” : تسجيل (2591) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 70 ألف حالة
أبرز المواد
 جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة
منطقة الجوف
 مديرا فرعي الشؤون الإسلامية والصحة بجازان يبحثان الإجراءات الاحترازية للمصلين في صلاة الجمعة
منطقة جازان
 ٢١٢٥ جامعاً ومسجداً تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة في جازان
منطقة جازان
 الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة بنجران تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة
منطقة نجران
 قرابة 4000 مسجد ساندت جوامع المملكة وخففت الزحام وسط انتظام والتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 تنمية الخماسين في وادي الدواسر تطلق مبادرة ” لسلامتكم.. ولتطمئن “
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ (812) جولة رقابية صحية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد – 19″
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال

شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال

منطقة مكة المكرمة
الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%

الفقر يتسع في إيران.. وتكاليف المعيشة تقفز بـ80%

أبرز المواد
“الصحة” : تسجيل (2591) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 70 ألف حالة

“الصحة” : تسجيل (2591) حالة مؤكدة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 70 ألف حالة

أبرز المواد
جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة

جامعة الجوف قدمت أكثر من 90 برنامجاً لمكافحة آثار كورونا اجتماعياً ونفسياً استفاد منها ما يقارب 1500 طالب وطالبة

منطقة الجوف

شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال

شرطة مكة المكرمة تقبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال
http://almnatiq.net/?p=871293
المناطق - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على ( ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة .

روابط ذات صلة

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ
مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة

مواطن يقتل أخر بطلقة نارية في شارع الحج بمكة
السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

السديس يؤكد على تطوير الخطط والمشروعات للتشغيل والصيانة في الحرمين وإنهائها وفق جداولها الزمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*