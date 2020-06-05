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مغادرة الرحلة الخامسة لعودة المواطنين السعوديين من استراليا
http://almnatiq.net/?p=871314
المناطق - تبوك
غادرت مطار سدني اليوم الجمعة الرحلة الخامسة من الرحلات الاستثنائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين  لمساعدة المواطنين السعوديين في ⁧‫استراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا مساعد بن ابراهيم السليم، وكان في وداعهم بمطار سدني الدولي نائب السفير احمد آل دغرير ، والقنصل العام للمملكة في سدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة لتسهيل اجراءات سفر المواطنين  وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم‪.‬
‏‪كما عبر عدد من المواطنين عن شكرهم ‬ وامتنانهم للقيادة الحكيمة – أيدها الله – ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

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