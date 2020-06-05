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فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعاضد مختلف الجهات في تنفيذ الإجراءات الوقائية لصلاة الجمعة

فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعاضد مختلف الجهات في تنفيذ الإجراءات الوقائية لصلاة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=871319
المناطق - تبوك
شارك أكثر من 32 متطوعاً من فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بمنطقة تبوك اليوم ،  في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك ، وتحت إشراف مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، في تكامل وتعاضد بين الفريق والجهات المعنية ، وسط تنسيق وعمل مشترك إسهاماً في تحقيق الغاية من مختلف الإجراءات المتبعة في مساجد المنطقة والهادفة في المقام الأول إلى سلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأكد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح بأن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف القطاعات التطوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة ، مشيرا إلى أن عمل الفريق في الجوامع تركز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين ، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم ، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع .

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