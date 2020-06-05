فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعاضد مختلف الجهات في تنفيذ الإجراءات الوقائية لصلاة الجمعة

المناطق - تبوك

شارك أكثر من 32 متطوعاً من فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بمنطقة تبوك اليوم ، في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك ، وتحت إشراف مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، في تكامل وتعاضد بين الفريق والجهات المعنية ، وسط تنسيق وعمل مشترك إسهاماً في تحقيق الغاية من مختلف الإجراءات المتبعة في مساجد المنطقة والهادفة في المقام الأول إلى سلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح بأن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف القطاعات التطوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة ، مشيرا إلى أن عمل الفريق في الجوامع تركز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين ، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم ، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع .