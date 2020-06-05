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تحديد شهري أكتوبر ونوفمبر موعداً للجولات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

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تحديد شهري أكتوبر ونوفمبر موعداً للجولات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا

تحديد شهري أكتوبر ونوفمبر موعداً للجولات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا
http://almnatiq.net/?p=871341
المناطق - واس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 ، التي تأجلت من شهري مارس ويونيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكر الاتحاد في بيانه : “بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة ستقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 8 و13 أكتوبر 2020 على التوالي، في حين تقام مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر.
وأضاف البيان: “هذا القرار جاء من أجل استكمال الدور الثاني خلال شهر نوفمبر “وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتباراً من شهر مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث إلى المونديال، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.
وأكد الاتحاد الآسيوي أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وسيقوم بإعلام جميع الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.

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