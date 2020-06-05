لجنة المنتخبات باتحاد اليد تبحث التعليمات الدولية لعودة نشاط اللعبة

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عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعاً لها عن بعد عبر تطبيق زووم وذلك على مدار يومين برئاسة رئيس اللجنة سعود الحودي وبمشاركة أعضاء اللجنة سمير الحارثي وأحمد حبيب وعلي العليوات وناصر السقا.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء, متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أنه بتكاتف الجميع وبدعم مجلس إدارة الاتحاد وأسرة كرة اليد السعودية سيتم استكمال مسيرة المنتخبات الناجحة على كافة الأصعدة.

بعد ذلك جرى مناقشة جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات أهمها ترشيح الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات السعودية للمرحلة المقبلة, حيث تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

كما تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمور الإدارية والتنظيمية للمنتخبات في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى التفاوض مع عدد من شركات الملابس المعروفة لرعاية المنتخبات السعودية وسيتم عرض نتيجة المفاوضات على مجلس إدارة الاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تعليمات الاتحاد الدولي الطبية لعودة نشاط كرة اليد بما يضمن سلامة اللاعبين والمتوافقة مع مراحل عودة النشاط الثمانية التى أقرها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه السابق.

وأخيراً اطلع أعضاء اللجنة على موافقة وزارة الرياضة على تعديل تصنيف أعمار اللاعبين للموسم المقبل، وأكدوا مناسبتها إلى عام 2023م وأنها ستخدم المنتخبات حتى تلك الفترة.