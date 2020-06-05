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ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حد كبير وأنعشنا الاقتصاد

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ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حد كبير وأنعشنا الاقتصاد

ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حد كبير وأنعشنا الاقتصاد
http://almnatiq.net/?p=871351
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده “تجاوزت إلى حدّ كبير” وباء كوفيد-19، داعيا حكام الولايات إلى رفع إجراءات الإغلاق التي لا تزال سارية.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في مايو، تفاخر ترامب “بقوّة” الاقتصاد الأميركي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض “هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير”.

وأضاف “اتخذنا كل القرارات التي كان يجب اتخاذها” في حين يتعرّض لانتقادات بسبب إدارته للأزمة الصحية.

واعتبر أن الولايات المتحدة “قامت بخطوة كبيرة” في إطار “انتعاش” اقتصادها، مضيفا أنّ الأشهر المقبلة ستثبت أن الاقتصاد الذي كان بحال جيدة قبل الوباء والعزل سينتعش من جديد.

ونشرت وزارة العمل أرقاما تظهر استحداث 2,5 مليون وظيفة في مايو، وتراجع نسبة البطالة 13,3 بالمئة عقب إلغاء عدد كبير من الوظائف في الأشهر السابقة نتيجة الأزمة.

ودعا مجدداً حكام الولايات حيث لا تزال سارية اجراءات العزل وقيود أخرى لاحتواء كوفيد-19، إلى رفعها.

وقال “نريد انتهاء العزل بشكل صارم في هذه الولايات” مؤكداً أن الوضع جيد في الأماكن التي رُفعت فيها القيود.

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