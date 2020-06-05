مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة 40 حالة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1166 حالة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان، تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بداية الأزمة حتى الآن إلى 31115 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 9216 حالة، منها 8158 حالة خرجت من المستشفيات بعد تماثلها الشفاء.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أعلنت، مساء الجمعة، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين، وزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات، إلى جانب مساهمة التجربة بتقليل احتياج المصابين لأجهزة التنفس الصناعي.

وناشدت ”زايد“ في بيان رسمي المتعافين من الفيروس بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان للتبرع بالبلازما، مشيرة إلى تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافين في محافظات: الجيزة، والإسكندرية، والأقصر، والمنيا، وطنطا.