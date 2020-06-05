احدث الأخبار

مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية
أبرز المواد
 قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يؤكد: (بيئتنا في أيد أمينة)
أبرز المواد
 تعرف على تفاصيل نظام “الضمان الاجتماعي” الجديد
أبرز المواد
 عمالة في الخرج تستغل استراحة في تحضير مواد غذائية بطريقة مخالفة لجميع الضوابط .
منطقة الرياض
 وزير خارجية قطر: هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة الخليجية والأجواء إيجابية بشأنها
أبرز المواد
 الكويت تبدأ استخدام عقار “أفيغان” الياباني لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 القبض على مواطن استخدم تطبيق للتواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم
منطقة عسير
 قتيل جديد على يد الشرطة الأمريكية.. وفيديوهات توثق “العنف”
أبرز المواد
 ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حد كبير وأنعشنا الاقتصاد
أبرز المواد
 انطلاق حملة التطوع في التوعية الصحية بالتزامن مع “نعود بحذر” من جوامع المملكة المختلفة
أبرز المواد
 لجنة المنتخبات باتحاد اليد تبحث التعليمات الدولية لعودة نشاط اللعبة
أبرز المواد
مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية

واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية

أبرز المواد
قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يؤكد: (بيئتنا في أيد أمينة)

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يؤكد: (بيئتنا في أيد أمينة)

أبرز المواد
تعرف على تفاصيل نظام “الضمان الاجتماعي” الجديد

تعرف على تفاصيل نظام “الضمان الاجتماعي” الجديد

أبرز المواد

مصر تسجل 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

http://almnatiq.net/?p=871380
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة 40 حالة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1166 حالة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان، تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بداية الأزمة حتى الآن إلى 31115 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 9216 حالة، منها 8158 حالة خرجت من المستشفيات بعد تماثلها الشفاء.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أعلنت، مساء الجمعة، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين، وزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات، إلى جانب مساهمة التجربة بتقليل احتياج المصابين لأجهزة التنفس الصناعي.

وناشدت ”زايد“ في بيان رسمي المتعافين من الفيروس بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان للتبرع بالبلازما، مشيرة إلى تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافين في محافظات: الجيزة، والإسكندرية، والأقصر، والمنيا، وطنطا.

روابط ذات صلة

واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية

واشنطن تسمح للطائرات الصينية بتسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأراضي الأمريكية
قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يؤكد: (بيئتنا في أيد أمينة)

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يؤكد: (بيئتنا في أيد أمينة)
تعرف على تفاصيل نظام “الضمان الاجتماعي” الجديد

تعرف على تفاصيل نظام “الضمان الاجتماعي” الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*