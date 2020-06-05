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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مستدرج الأطفال بغرض التحرش وتأمر بإيقافه

النيابة العامة تباشر التحقيق مع مستدرج الأطفال بغرض التحرش وتأمر بإيقافه
http://almnatiq.net/?p=871383
المناطق - الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بمباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد أن تم القبض على المتهم من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال؛ طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

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