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منطقة الرياض
أمانة عسير تطرح 40 فرصة استثمارية

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أمانة عسير تطرح 40 فرصة استثمارية

أمانة عسير تطرح 40 فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=871398

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات 40 فرصة استثمارية ، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول الى القطاع الاستثماري في منطقة عسير ، أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي موضحاً بأن هذه الاستثمارات شملت مشاريع مختلفة منها انشاء و تشغيل و صيانة مجمع الاسر المنتجة و انشاء و تشغيل و صيانة مدارس خاصة ، و انشاء و تشغيل و صيانة شاليهات سياحية على طريق الملك فهد ، و انشاء و تشغيل و صيانة مجمع طبي ، و انشاء و تشغيل و صيانة مجمع ، و غيرها من المشاريع .
وأضاف الحميدي بأن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة ” فرص ” .
وبين الحميدي أن أمانة منطقة عسير تعد من أكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً.
منوهاً إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع ,والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة , وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.
ويمكن للراغبين بالاطلاع و شراء كراسات الشروط و المواصفات من خلال الدخول على الموقع الالكتروني ” بلدي ” www.balady.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق فرص ” للأجهزة الذكية .
يذكر إن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخراً جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص , والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة و دعمها اقتصاديا .

 

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