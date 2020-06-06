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الولايات المتحدة تسجّل 20555 إصابة و 1035 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 20555 إصابة و 1035 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=871409
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 20,555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1,035 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,862,656 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 108,064 حالة وفاة.

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