ترامب: لماذا انتشر كورونا في ووهان فقط.. ثم العالم بأسره؟

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا بأنه هدية “غير جيدة” من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة فيروس كورونا منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين”؟

وواصل الرئيس الأميركي توجيه أسئلته: “لماذا خرج الفيروس إلى أوروبا والعالم والولايات المتحدة، ولم ينتشر في الصين.. الصينيون هناك عرفوا أنها مشكلة ولم يمنعوها من المصدر، ولم يمنعوها من الوصول إلى باقي العالم وإلى الولايات المتحدة. على أحد أن يجيب على هذه الأسئلة.. ولكننا سنتوصل إلى إجابات”.

وسبق أن هاجم ترامب بشدة منظمة الصحة العالمية، بل وأوقف الدعم الأميركي، لها على خلفية اتهامات بالتواطؤ مع الصين وعدم تحذير العالم من الفيروس الفتاك.

وترفض الصين اتهامات ترامب، ونفت مرارا أي مسؤولية لها بشأن انتشار الفيروس.