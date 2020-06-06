المسماري يوضح أسباب الانسحاب من ترهونة.. ويتوعد تركيا

المناطق - الرياض

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، الأسباب التي أدت إلى انسحاب قوات الجيش من مدينة ترهونة، مؤكدا أن المعركة في ليبيا هي في الواقع “معركة مع تركيا”.

وقال اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، أن 6 طائرات تركية مسيرة استهدفت قوات الجيش الليبي في ترهونة، بالإضافة إلى القصف بالمدفعية الثقيلة، في منطقة مليئة بالمدنيين، مما دفع القيادة العامة لاتخاذ قرار التراجع إلى مشارف ترهونة.

وأضاف: “لن نتمكن من الدفاع عن القوات أثناء وجودها في ترهونة، وسيعرض هذا أيضا المدينة للدمار بسبب قصف الطائرات التركية المسيرة المكثف”.

وتابع: “منذ عام 2014 لم تقاتل قواتنا داخل المدن ولم تحتم بالمناطق المأهولة بالسكان، فهذه أخلاق الطرف الآخر وليست أخلاق القوات الليبية.. بناء عليه صدرت أوامر بالتراجع والانسحاب من ترهونة وإعادة التمركز في منطقة آمنة”.

وشدد المسماري على أن ترهونة “تعرضت لعصابات إجرامية خطيرة محمية بالقوى التركية”، مشيرا إلى أنها “نفذت عمليات نهب هناك وتعدت على أملاك وسلامة المواطنين”.

واستطرد بالقول: “جرت عمليات قتل وسجن وضرب وقتل خارج القانون في ترهونة، أمام مرأى ومسمع الدول الصديقة والأمم المتحدة، التي ضغطت على القوات المسلحة لاتخاذ هذه الخطوة. نحمل الآن المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث بترهونة، خاصة الدول التي تواصلت معنا”.

وأكد المسماري أن قوات الجيش الليبي التي انسحبت من ترهونة، هي في “منطقة آمنة الآن حيث يتم تجهيزها وتعويض النقص”، مضيفا: “هذه معركة الشعب الليبي ضد الغزاة الأتراك والخونة والعملاء.. المعركة ستستمر ولم تنته”.