إمارة عسير : التغريدات المسيئة لبعض قبائل المنطقة إخلال بالنظام وتهديد للوحدة الوطنية

المناطق - عسير

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا بشأن التغريدات المسيئة لبعض قبائل المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سلطان الأحمري، إن إمارة منطقة عسير تتابع باهتمام بالغ ما يدور حول ما قام به بعض المغردين من تعد تضمن مساسا بعرض قبائل المنطقة، إما جهلا منهم بأصالة تلك القبائل، وعميق إنجازاتها عبر التاريخ، وشريف نسبها، وعلو مكانتها في الدولة، أو عمدا.

وأضاف بيان المتحدث أنه في كل الأحوال تعتبر الإمارة ذلك تعديا مخالفا لمبادئ الدين، ومتعارضا مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا الأصيل، من الاتصام بحبل الله، والتكافل فيما بين أفراده، بعيدا عن أسباب الفتنة، وفقا لنص المادتين 11 ، 12 من النظام الأساسي للحكم.

وتابع “مثلت تلك التغريدات إخلالا بالنظام العام، وتهديدا للوحدة الوطنية، دون خوف من سلطة، أو رعاية لحقوق الناس، وبشكل يثير الفتنة ويؤثر على الوئام المجتمعي”.

وبين “إذ تتوجه إمارة المنطقة بالتقدير لمقام وزارة الداخلية، والنيابة العامة للإجراءات الحازمة المتخذة في هذا الصدد، فإنها لتؤكد تحذيرها الجازم لأي من كان، وفي ظل أي ظرف، من التعرض لأهالي المنطقة أو المساس بتاريخهم، أو النيل من أعراضهم، أو الانتقاص من مكانتهم، وستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة تجاه كل من تسول له نفسه بالمساس بشيء من ذلك”.