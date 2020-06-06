عقار للسرطان يثبت فائدته بمواجهة “أخطر مراحل” كورونا

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http://almnatiq.net/?p=871426
المناطق - الرياض

في تطور جديد يقدم بادرة أمل للوصل إلى حلول بمواجهة كورونا، أظهر عقار كالكوينس، لعلاج سرطان الدم الذي تنتجه شركة أسترازينيكا مؤشرات أولية على مساعدة مرضى كوفيد-19 ممن يتلقون العلاج في المستشفى، على تخطي أسوأ مراحل المرض.

وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع، أعلنت في أبريل.

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس، عندما بدأوا دورة كالكوينس، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان 8 منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلغا رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

وكان 8 مرضى على أجهزة تنفس بشق حنجري عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج 4 منهم، وإن كان أحدهم توفي بسبب انسداد رئوي.

وقال باسيلغا لرويترز “كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا في مرحلة خطيرة.. خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأكسجين”.

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