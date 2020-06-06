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23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان

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مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي تشهد صلاة الجمعة بعد عودة المصلين

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مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي تشهد صلاة الجمعة بعد عودة المصلين

مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي تشهد صلاة الجمعة بعد عودة المصلين
http://almnatiq.net/?p=871440
جازان -فضه عطيف:

شهدت مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي ومراكزها اليوم، عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية منها الشؤون الإسلامية والصحية والجهات الأمنية والمتطوعين ‏والتزام المصلين وتقيدهم بكافة الإجراءات الصحية الموصي بها من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفايروس .
وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكلت بمتابعة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي خطة لفتح أكثر من ١٠٠٠ جامع ومسجد وتجهيز كافة الاحترازات الوقائية من فيروس كورنا وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية, حيث قامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين ووضع الملصقات وتوجيههم لمكان الصلاة ووضع مسافة مترين بين كل مصلي وآخر .
كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بتفعيل دورها في إجراء عمليات فرز بصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول للمسجد وتعقيم الأيدي وتطبيق التباعد وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

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