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23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان

23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان

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مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي تشهد صلاة الجمعة بعد عودة المصلين

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23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان

23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان
http://almnatiq.net/?p=871441

أقيمت صلاة الجمعة في 23 جامعاً ومسجداً مسانداً في محافظة جزر فرسان بمنطقة جازان بعد تعليق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مع عمل كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية , وأوضح سعادة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الأستاذ وديع بن عثمان نسيب أن كل هذه الإجراءات وضعت لسلامة المصلين حيث جهزت الإدارة بعض مواد معقمات الأيدي والكمامات والقفازات بناءا على توجيه فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي , وثمن نسيب التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي مسافة مترين وإحضار سجادهم الخاصة وتعقيم أيديهم حين دخولهم لأداء الصلاة وخروجهم منها وهذا دليل وعيهم وثقافتهم العالية .
من جانبه ركز الخطباء على الحديث عن الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة مطالبين الجميع بالالتزام بها حفظاً لهم من انتشار العدوى بينهم ولم تتجاوز الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة .

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