23 جامع يفتح أبوابه لأداء صلاة الجمعة في فرسان

أقيمت صلاة الجمعة في 23 جامعاً ومسجداً مسانداً في محافظة جزر فرسان بمنطقة جازان بعد تعليق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مع عمل كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية , وأوضح سعادة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الأستاذ وديع بن عثمان نسيب أن كل هذه الإجراءات وضعت لسلامة المصلين حيث جهزت الإدارة بعض مواد معقمات الأيدي والكمامات والقفازات بناءا على توجيه فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي , وثمن نسيب التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي مسافة مترين وإحضار سجادهم الخاصة وتعقيم أيديهم حين دخولهم لأداء الصلاة وخروجهم منها وهذا دليل وعيهم وثقافتهم العالية .

من جانبه ركز الخطباء على الحديث عن الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة مطالبين الجميع بالالتزام بها حفظاً لهم من انتشار العدوى بينهم ولم تتجاوز الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة .