جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

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منطقة جازان

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=871448
المناطق_نجران

تبدأ جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، الثلاثاء القادم، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 1441/10/29، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية.

وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة.

كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة: http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs.

كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط: http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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