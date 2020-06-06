الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

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الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية
http://almnatiq.net/?p=871449
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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