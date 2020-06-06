لماذا غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها من ارتداء الكمامات؟

غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا

وقالت المنظمة العالمية إنّ المعلومات الجديدة أظهرت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر “حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا”

وتوصي بعض البلدان حول العالم أو تلزم بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات

وقالت الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، المعنية بمرض كوفيد-19، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، لوكالة رويترز للأنباء إن التوصية هي أن يرتدي الناس “أقنعة من القماش – أي أقنعة غير طبية”

ولطالما نصحت المنظمة بأن يقتصر ارتداء أقنعة الوجه الطبية على الأشخاص المرضى والأشخاص الذين يرعونهم

وسُجلت حوالى 6.7 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحوالي 400 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز

ما هي نصيحة منظمة الصحة العالمية؟

قالت المنظمة إنّ توجيهاتها الجديدة تستند إلى الدراسات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة. وقالت فان كيرخوف: “ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس لأقنعة الوجه”

وشددت على أنّ أقنعة الوجه ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها للحد من خطر انتقال العدوى – وأنه لا ينبغي أن تمنح الناس إحساساً زائفاً بالحماية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “الأقنعة بمفردها لن تحميك من كوفيد-19”