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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص جعل من التعصب الرياضي حجة له لمخالفة الاجراءات

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص جعل من التعصب الرياضي حجة له لمخالفة الاجراءات
http://almnatiq.net/?p=871452
المناطق_الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقه وماذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخراً لمصلحة نادي رياضي في تحقيق الدوري بحسب زعمه،
وأنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح الوسطية في الميول الرياضي، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت والمحافظه والعمل على مايصدر من انظمه تصب في مصلحة المجتمع الصحيه واللحمة الوطنيه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة التي تصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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