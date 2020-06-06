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حادث مروّع.. مصرع ٨ أشخاص بـ «انحجاز» مركبتهم أسفل شاحنة بالطائف

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حادث مروّع.. مصرع ٨ أشخاص بـ «انحجاز» مركبتهم أسفل شاحنة بالطائف

حادث مروّع.. مصرع ٨ أشخاص بـ «انحجاز» مركبتهم أسفل شاحنة بالطائف
http://almnatiq.net/?p=871453
المناطق_الطائف

لقي 8 أشخاص مصرعهم عقب تصادم مركبتهم وانحجازها أسفل شاحنة بالطائف. وفي التفاصيل فقد أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات استقبلت البلاغ على الرقم ٩٩٧ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي.

وبمتابعة من مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الاستاذ عبدالله الحارثي انتقلت الفرق للموقع حيث إتضح أن الحادث عبارة عن مركبة قد ارتطمت بشاحنة وانحجاز المركبة اسفل الشاحنة مما أدى إلى احتجاز الحالات.

وأضاف : أنه تم تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدني حيث تبين وفاة سبعة أشخاص فيما تعرض طفل لإصابة بليغة أدت إلى توقف القلب والتنفس لديه وجرى التعامل معه بتقديم الخدمة الطبية الطارئة لحين وصوله للمستشفى وقد لاقى حتفه لاحقا رحمهم الله جميعاً.

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