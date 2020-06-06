كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

أبرز المواد
407 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

407 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

أبرز المواد

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=871461
المناطق_الرياض

سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11719 حالة. وهذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ تسجيل 58 إصابة في 29 مايو الماضي.

واستقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10531 شخصا، بزيادة 25 عن اليوم السابق، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

روابط ذات صلة

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم
407 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

407 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا
الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

الأرصاد: هطول أمطار في 7 مناطق سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*