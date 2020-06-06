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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 اشعار لمنشآت تجارية مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 اشعار لمنشآت تجارية مخالفة

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 اشعار لمنشآت تجارية مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 اشعار لمنشآت تجارية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=871462
المناطق_المدينة

تواصل أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها في التعقيم والإصحاح البيئي و تضاعف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية ، والتي تأتي ضمن حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، و تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن. ونفذت أمانة المنطقة مطلع الأسبوع الماضي 2367 جولة رقابية تم خلالها الكشف عن مجموعة من المخالفات تمثلت في تحرير 525 مخالفه واشعار لمنشآت تجارية واغلاق 123 منشأة مخالفة, و49 مخالفة للتدابير الصحية والاجراءات الوقائية في المراكز التجارية، كما تم سحب 426 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للأستهلاك الآدمي.
كما كثفت الأمانة جولات النظافة وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة، بمشاركة 3697 فرد و 368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10336 طن من المخلفات المنزلية , وإزالة 9079 متر مكعب من الانقاض. كما قامت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي وذلك بتنفيذ 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 موقع و8425 آلية ومعدة، تم خلالها استخدام 18370 لتر من المعقمات والمطهرات.
وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتخطي هذه الجائحة بأذن لله ، كما تهيب الأمانة بضرورة التعاون والابلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والاجراءات الوقائية من خلال الإتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

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