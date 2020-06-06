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الحزب الديمقراطي يختار «بايدن» مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الحزب الديمقراطي يختار «بايدن» مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=871472
المناطق_وكالات

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، الليلة الماضية، رسميا ترشيح نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مرشحاً رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية 2020، ليواجه الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات المقررة مطلع نوفمبر القادم.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية إن عدد المندوبين الذي ناله بايدن بعد أن أجرت سبع ولايات ومقاطعة (كولومبيا) التي تضم العاصمة واشنطن انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء يضفي الطابع الرسمي على ترشيح بايدن الذي بدا واضحا منذ أن حقق فوزا كبيرا في انتخابات “الثلاثاء الكبير” التمهيدية التي جرت خلال مارس الماضي في 14 ولاية أمريكية بالإضافة إلى انسحاب المرشح البارز السيناتور بيرني ساندرز من المنافسة في أبريل وإعلانه دعم بايدن بعد ذلك ببضعة أيام.

وأوضح بايدن في بيان: “لقد كان شرف لي التنافس إلى جانب واحدة من أكثر المجموعات المرشحة موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق وأنا فخور أن أقول إننا ندخل في هذه الانتخابات العامة كحزب موحد”.

وأمضى بايدن الذي يبلغ من العمر (77 عاما) 36 عاما في مجلس الشيوخ وتقلد عددا من المناصب السياسية أبرزها منصب نائب الرئيس لباراك اوباما.

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