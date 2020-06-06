احدث الأخبار

هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 922 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 بسبب ترامب..فيسبوك تراجع السياسات بشأن المنشورات
أبرز المواد
 الحميضي عن تطوير الثانوية: مشروع طموح يغيّر منظومة التعليم المدرسيّ جذريًّا
أبرز المواد
 حادث مروّع.. مصرع ٨ أشخاص بـ «انحجاز» مركبتهم أسفل شاحنة بالطائف
أبرز المواد
 الحزب الديمقراطي يختار «بايدن» مرشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية
أبرز المواد
 من هو زعيم تنظيم القاعدة “عبد المالك درودكال” الذي أعلنت فرنسا مقتله؟
أبرز المواد
 8 بيوت تسبح في البحر وناجية وحيدة “لا تخطر على بال”
أبرز المواد
 لماذا غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها من ارتداء الكمامات؟
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2367 جولة رقابية وتصدر 525 اشعار لمنشآت تجارية مخالفة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم
أبرز المواد
هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح

هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح

أبرز المواد
خلال 24 ساعة: 922 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

خلال 24 ساعة: 922 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أبرز المواد
بسبب ترامب..فيسبوك تراجع السياسات بشأن المنشورات

بسبب ترامب..فيسبوك تراجع السياسات بشأن المنشورات

أبرز المواد
الحميضي عن تطوير الثانوية: مشروع طموح يغيّر منظومة التعليم المدرسيّ جذريًّا

الحميضي عن تطوير الثانوية: مشروع طموح يغيّر منظومة التعليم المدرسيّ جذريًّا

أبرز المواد

هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح

هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح
http://almnatiq.net/?p=871489
المناطق_الرياض

أفاد تطبيق “توكلنا” لإصدار التصاريح الإلكترونية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه يحق لمن سُجّلت مخالفة في حقه أثناء سريان منع التجول التقدم باعتراض عبر منصة “أبشر” خلال شهر من وقوع المخالفة، وذلك في حال كان خروجه للحالات الطارئة المهدِّدة للحياة.
وردا على استفسار أحد المغردين بشأن تسجيل مخالفة في حقه بسبب عُطل أصاب الجوال قال “توكلنا”: “عند الحاجة للخروج للحالات الطارئة المهددة للحياة أثناء منع التجول، وتسجيل مخالفة بحقك من قِبل الجهات المختصة، يحق لك التقدم باعتراض من خلال منصة [أبشر] خلال شهر من وقوع المخالفة”.

روابط ذات صلة

خلال 24 ساعة: 922 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

خلال 24 ساعة: 922 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة
بسبب ترامب..فيسبوك تراجع السياسات بشأن المنشورات

بسبب ترامب..فيسبوك تراجع السياسات بشأن المنشورات
الحميضي عن تطوير الثانوية: مشروع طموح يغيّر منظومة التعليم المدرسيّ جذريًّا

الحميضي عن تطوير الثانوية: مشروع طموح يغيّر منظومة التعليم المدرسيّ جذريًّا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*