هل يحق لك الاعتراض على مخالفة منع التجوُّل؟.. “توكلنا” يوضح

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أفاد تطبيق “توكلنا” لإصدار التصاريح الإلكترونية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه يحق لمن سُجّلت مخالفة في حقه أثناء سريان منع التجول التقدم باعتراض عبر منصة “أبشر” خلال شهر من وقوع المخالفة، وذلك في حال كان خروجه للحالات الطارئة المهدِّدة للحياة.

وردا على استفسار أحد المغردين بشأن تسجيل مخالفة في حقه بسبب عُطل أصاب الجوال قال “توكلنا”: “عند الحاجة للخروج للحالات الطارئة المهددة للحياة أثناء منع التجول، وتسجيل مخالفة بحقك من قِبل الجهات المختصة، يحق لك التقدم باعتراض من خلال منصة [أبشر] خلال شهر من وقوع المخالفة”.