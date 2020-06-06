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حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين سيتم في الـ10 من الشهر الجاري

حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين سيتم في الـ10 من الشهر الجاري

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حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين سيتم في الـ10 من الشهر الجاري

حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين سيتم في الـ10 من الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=871494
المناطق_الرياض

أكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين المستحقين للدعم سيتم في الـ10 من الشهر الجاري، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون الدعم مخصص للمشتريات فقط في ظل جائحة كورونا.

وردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن تخصيص الدعم للمشتريات فقط، نفى الحساب صدور أي توجيهات بهذا الشأن، مؤكدًا أن مبالغ الدعم يتم توجيهها على الحسابات البنكية للمستفيدين الذين لهم حرية التصرف بها.

وقال حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في تويتر، “يتم توجيه الدعم للمستفيد على الحساب البنكي المسجل في بوابة حساب المواطن، وللمستفيد حرية التصرف به”.

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