حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين سيتم في الـ10 من الشهر الجاري

المناطق_الرياض

أكد حساب المواطن أن إيداع الدفعة الـ31 للمستفيدين المستحقين للدعم سيتم في الـ10 من الشهر الجاري، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون الدعم مخصص للمشتريات فقط في ظل جائحة كورونا.

وردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن تخصيص الدعم للمشتريات فقط، نفى الحساب صدور أي توجيهات بهذا الشأن، مؤكدًا أن مبالغ الدعم يتم توجيهها على الحسابات البنكية للمستفيدين الذين لهم حرية التصرف بها.

وقال حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في تويتر، “يتم توجيه الدعم للمستفيد على الحساب البنكي المسجل في بوابة حساب المواطن، وللمستفيد حرية التصرف به”.