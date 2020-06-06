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47 مبنىً ومنزلا وحظيرة.. إزالة 34 ألف متر من التعديات في “فيحاء مكة”

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47 مبنىً ومنزلا وحظيرة.. إزالة 34 ألف متر من التعديات في “فيحاء مكة”

47 مبنىً ومنزلا وحظيرة.. إزالة 34 ألف متر من التعديات في “فيحاء مكة”
http://almnatiq.net/?p=871500
المناطق_مكة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 34 ألف متر من التعديات العشوائية بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، عبارة عن مبانٍ مسلحة واخرى شعبية وأراضي مسورة وبركسات وخيام وحظائر أغنام.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة، وتم إزالتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وجاري استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأضاف المالكي أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات، مؤكدا أنها لن تتهاون في إزالة أية تعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة.

وتابع المالكي بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أية تعديات على الأراضي، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة.

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